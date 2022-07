US-"Biggest Loser"-Coach Jillian Michaels hat geheiratet!

Sie haben es endlich getan! Jillian Michaels (48) war für viele Staffeln in der US-Ausgabe der Show The Biggest Loser zu sehen und motivierte die Kandidaten beim Abnehmen. Allerdings verließ sie vor zwei Jahren die Sendung, da es unüberbrückbare Differenzen mit dem Produzenten gab. Danach lief Jillians Leben trotzdem erfolgreich weiter: Sie hat eine eigene Firma, eine Adoptivtochter und verlobte sich sogar Ende letzten Jahres. Jetzt war es endlich so weit: Die Hochzeitsglocken haben geläutet.

"Endlich verheiratet!" – damit verkündete die Fitnesstrainerin auf Instagram die frohe Botschaft. "DeShanna Marie Michaels – es ist eine Ehre und ein Abenteuer, dir das Ja-Wort zu geben. Dich zu finden, meine Person und gemeinsam nach Afrika durchzubrennen, war eines der magischsten und bewegendsten Kapitel meines Lebens", richtete sie ihre Worte an ihre Frau und teilte dazu einige süße Aufnahmen aus ihrer gemeinsamen Zeit in Namibia. Die beiden planen außerdem für 2023 eine Reise nach Venedig, um ihre Heirat dort mit "Familie und Freunden" zu feiern.

Jillian war bereits 2018 mit Heidi Rhoades verlobt. Sie hatte ihrer Freundin damals in ihrer eigenen Reality-TV-Show "Just Jillian" einen Heiratsantrag gemacht. Doch ihre Liebe hielt nicht: "Wir haben gemerkt, dass wir lieber nur Freunde und Eltern sein wollen, die getrennt leben, als zusammen zu sein", begründete das Ex-Paar seine Entscheidung damals.

Anzeige

Instagram / jillianmichaels DeShanna Marie Michaels und Jillian Michaels, Juli 2022

Anzeige

Instagram / jillianmichaels DeShanna Marie Michaels und Jillian Michaels, Juli 2022

Anzeige

Instagram / jillianmichaels Jillian Michaels und DeShanna Marie Michaels, Namibia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de