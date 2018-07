Sebastian Pannek (31) ist wieder solo unterwegs! Mitte Juni überraschten der Bachelor von 2017 und seine Auserwählte Clea-Lacy Juhn (27) ihre Fans mit einer traurigen Nachricht: Sie haben sich getrennt! Doch das Promi-Leben muss weitergehen – das wissen auch die früheren Turteltauben. Auf Guido Maria Kretschmers (53) Fashion Show in Berlin absolvierte Sebastian nun seinen ersten öffentlichen Auftritt nach der Trennung. Promiflash hakte nach, was es für ein Gefühl ist, wieder alleine im Blitzlichtgewitter zu stehen: "Natürlich ist es was anderes, muss man sagen", verriet das Male Model im Interview.

Instagram / sebastian.pannek Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de