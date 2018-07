Was für eine Kinderüberraschung! Anna Kraft (32) und ihr Liebster Wolff-Christoph Fuss mögen es offenbar geheimnisvoll: Dass die Sportmoderatorin und der Sky-Kommentator ein gemeinsames Kind erwarten, verkündete das Paar erst im März – und zwar während die Bald-Mama schon in ihrem fünften Schwangerschaftsmonat war. Genauso überraschend schlägt auch die nächste Baby-News ein. Der Spross der beiden ist jetzt bereits auf der Welt!

Ob die erfreulichen Neuigkeiten überhaupt schon an die Öffentlichkeit sollten, ist allerdings gar nicht so klar. Immerhin posaunten nicht die frischgebackenen Eltern die Ankunft ihres Sprösslings heraus – tatsächlich plauderte Wolffs Arbeitskollege den Kracher aus. "Glückwunsch an Papa Wolff. Habe die Ehre, heute mal zu übernehmen", freute sich Roland Evers auf Twitter über seinen kurzfristigen Sprung ans Mikrofon für das WM-Achtelfinale zwischen Kolumbien und England. Oh, oh! Ob das wohl Ärger mit dem Promipärchen gibt?

Anna und der Neu-Papa äußerten sich immerhin noch nicht über die Geburt. Auf sämtlichen Social-Media-Profilen der beiden herrscht Funkstille. Das bisher einzig bekannte Detail über den Nachwuchs ist: Es ist ein WM-Baby!

