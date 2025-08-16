Evelyn Burdecki war in "Let's Dance"-Tanzpartner verknallt

Evelyn Burdecki (36) sprach in ihrem Podcast mit Laura Karasek (43) über ihre Erfahrungen bei Let's Dance im Jahr 2019. In der Tanzshow, die sie mit ihrem Profitanzpartner Evgeny Vinokurov (34) bestritt, erreichte sie das Halbfinale. Trotz zahlreicher Pannen und Herausforderungen blickt Evelyn auf eine besondere Zeit zurück, die von Vertrauen und Nähe geprägt war. "Ich war die ganzen drei Monate verknallt", verriet sie lachend über die intensive Beziehung zu ihrem Tanzpartner. Dabei betonte sie, dass diese Gefühle, die sie als "Tanzverliebtheit" beschreibt, keine echten romantischen Emotionen beinhalteten, sondern der engen Zusammenarbeit geschuldet waren.

Für Evelyn war die Nähe zu ihrem Partner Teil des intensiven Erlebnisses auf dem Tanzparkett. Im Gespräch mit Laura Karasek gestand die ehemalige Dschungelkönigin, dass es manchmal sogar zu lustigen Momenten kam. "Ich habe Evgeny auch aus Versehen mal geküsst", erzählte sie und fügte hinzu: "Das ist wie eine Tanzbeziehung." Konflikte und Missgeschicke blieben jedoch auch nicht aus. Evelyn erinnerte sich an Situationen wie einen Sturz in der ersten Folge oder eine kurze Unterbrechung der Performance durch einen Vorfall mit einem Kameramann. Doch mit Evgenys Unterstützung konnten die Pannen gemeistert werden: "Dann hat Evgeny darauf bestanden, dass wir noch mal tanzen dürfen." Diese Momente hätten gezeigt, wie wichtig Vertrauen und Zusammenhalt für sie waren.

Auch Laura zeigte im Gespräch großes Interesse an der Show und scherzte, dass sie gerne selbst einmal bei "Let's Dance" mitmachen würde. Evelyn, die die Freundschaft zu Laura gezielt für sich ausnutzt, riet ihr mit einem Augenzwinkern: "Wenn du mal zu 'Let's Dance' kommen solltest, dann musst du wirklich kurz mal deinen Ehemann vergessen und dich in deinen Tanzpartner tanzend verlieben!" Der Reality-Star sprach über ihre Freude an der Show trotz der Herausforderungen und beschrieb "Let's Dance" als unvergessliche Erfahrung, die eben auch eine besondere Nähe mit sich brachte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Evelyn Burdecki, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki bei "Let's Dance" 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura Karasek beim Deutschen Fernsehpreis 2023

Anzeige