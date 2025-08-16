Stolz: Hailey Bieber teilt sexy Oben-ohne-Pic von Justin

Hailey Bieber (28) zeigt sich auf Instagram voller Begeisterung für ihren Ehemann Justin (31) Bieber. Am Donnerstag veröffentlicht das Model ein Foto des Sängers, das ihn oberkörperfrei und mit einem Wasser in der Hand zeigt. Dazu schreibt sie: "Das ist Jacks Papa" – eine süße Anspielung auf ihren gemeinsamen Sohn Jack Blues, der fast ein Jahr alt ist. Ihr Beitrag setzt wohl ein klares Zeichen der Zuneigung, nachdem sich zuletzt erneut Gerüchte über mögliche Eheprobleme in den Medien gehalten hatten.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die 28-Jährige gegen die Spekulationen um eine Ehekrise wehrt. Im Interview mit Vogue Italia sprach sie offen darüber, dass die Zeit nach der Geburt ihres Babys "die sensibelste Phase" ihres Lebens gewesen sei – und dass Gerüchte über eine mögliche Scheidung oder Berichte, sie seien unglücklich, alles nur schwieriger gemacht hätten. "Das ist wirklich verrückt. Ich weiß nicht einmal, wie ich das erklären soll", betonte Hailey.

Die Unternehmerin betont immer wieder ihre enge Verbindung zu dem 31-Jährigen. Dennoch geriet ihre Ehe immer wieder in die Schlagzeilen – sei es wegen Justins Gesundheitsproblemen oder Spekulationen über Beziehungskrisen. Doch das Paar zeigt der Welt, dass es trotz allem zusammenhält. So nahm Hailey ihren Mann erst kürzlich in Schutz: Nachdem der "Baby"-Interpret sein siebtes Studioalbum "Swag" veröffentlicht hatte, schoss sie auf Instagram scharf gegen dessen Kritiker. "Kapiert ihr es endlich, ihr verdammten Verlierer?", schrieb sie in ihrer Story.

Instagram / lilbieber Hailey und Justin Bieber, August 2025

Instagram / lilbieber Kyle Massey und Justin Bieber, August 2025

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber, August 2025