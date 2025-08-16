Sarah Engels ist überglücklich: Ihre Nichte ist endlich da

Sarah Engels (32) hat einen ganz besonderen Grund zur Freude: Die Familie der Sängerin ist um ein neues Mitglied reicher. Am 12. August 2025 erblickte ihre Nichte Philine das Licht der Welt. Mit einem süßen Schnappschuss verkündeten Gianluca, der Bruder von Sarah, und seine Frau Celine auf Instagram die Geburt ihrer Tochter. Sichtlich gerührt kommentierte Sarah den Beitrag: "Willkommen auf der Welt kleine Prinzessin. Ich lieb dich jetzt schon unfassbar doll & bin stolz auf euch zwei." Für die zweifache Mutter ist die Geburt ihrer Nichte ein ganz besonderes Ereignis.

Bereits im Februar dieses Jahres kündigte das Paar die Schwangerschaft auf kreative Weise an. Mit einem Foto, das einen Strampler, einen Schwangerschaftstest und eine selbst gestaltete Zeitung mit der Schlagzeile "Baby Engels kommt bald" zeigte, teilten sie die frohe Botschaft mit ihren Followern. Sarah war damals eine der ersten, die die Neuigkeiten kommentierte, und sprach von dem "schönsten Wunder dieser Welt."

Für Sarah steht die Familie an erster Stelle, und die Beziehung zu ihrem Bruder Gianluca war schon immer eng. Die Sängerin, die durch ihre Teilnahme bei Deutschland sucht den Superstar bekannt wurde, hat in den letzten Jahren immer wieder Einblicke in ihr Privatleben gewährt und gezeigt, wie wichtig ihr Familienzusammenhalt ist. Nun ist das Familienglück perfekt, und auch Sarahs Kinder, Alessio (10) und Solea (3), können sich auf die Rolle als Cousin und Cousine der kleinen Philine freuen.

AEDT Sarah Engels bei dem Lascana Summer Club in Berlin

Instagram / celineanabellengels Sarah Engels' Nichte Philine, 2025

Instagram / _gianlucaengels_ Sarah Engels mit ihrem Bruder Gianluca Engels, 2018

