Boris Becker (50) ist ohne Zweifel Deutschlands Tennis-Idol. Am 7. Juli 1985 gewann er mit 17 Jahren als jüngster Spieler und erster Deutscher der Geschichte in Wimbledon das älteste und prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt. Heute jährt sich zum 33. Mal dieses Ereignis, das hierzulande einen wahren Tennis-Boom ausgelöst hat. Das Jubiläum nahm Boris zum Anlass und ließ seine Fans an dieser unvergesslichen Erinnerung teilhaben.

Auf seinem Instagram-Account teilte er jetzt ein Throwback-Pic seines großen sportlichen Erfolges. Darauf ist ein über beide Ohren strahlender Boris im Trainingsanzug zu sehen – mit stolz geschwellter Brust hält er den Wimbledon-Pokal in die Höhe. "Heute vor 33 Jahren", schrieb der Sportheld zu dem Foto. Innerhalb einer Stunde wurde das Bild des Rotschopfs 5.300 Mal geliked. "Lieber Boris, Du bist und bleibst eine Legende. Ich habe damals so mitgefiebert. Das kannst du Dir gar nicht vorstellen", erinnert sich ein User in der Kommentarspalte. Es war nicht das erste Mal, dass Boris auf dem heiligen Rasen in Wimbledon den Sieg davontragen sollte. Insgesamt dreimal gewann das Tennis-Ass das Grand-Slam-Turnier – 1985, 1986 und 1989.

Seine Fans dürften sich sehr über das positive Posting gefreut haben, denn zurzeit meint es das Leben nicht gut mit ihrem Bobbele. Nach der schlagzeilenträchtigen Trennung von Ehefrau Lilly Becker (42) musste sich der gebürtige Leimener und Wahllondoner erst kürzlich gegen die bitteren Vorwürfe wehren, dass er seinen Diplomatenpass gefälscht habe.

Graham Denholm/Getty Images Boris Becker bei den Australian Open 2018

Getty Images Boris Becker in Wimbledon 1985

Steve Powell/Allsport/Getty Images Boris Becker 1985 bei seinem Wimbledon-Sieg in London

