Es wird wieder bequem in der Modewelt! Vergangene Woche präsentierten die namenhaften deutschen Designer bei der Berlin Fashion Week die Trends der kommenden Saisons. Auf den Laufstegen und auch den roten Teppichen fiel dabei besonders ein Kleidungsstück auf: Zu niedlichen Kleidern kombinierten die Modeschöpfer und Promis-Damen üppiges, aber gemütliches Schuhwerk! "Viele Designer machen jetzt auch Sneakers, das gab's früher jetzt nicht so, dass auch die Luxusmarken ganz stark auf Turnschuhe setzen!", erklärte InStyle-Chefredakteurin Kerstin Weng in der InStyle-Lounge im Promiflash-Interview.

