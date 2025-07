Nach Facelift? Isi Atli kommt bei Passantinnen nicht gut an

Ismet Atli (54), bekannt als Isi und Ehemann von Reality-TV-Star Kader Loth (52), hat in seiner Instagram-Story ein ungewöhnliches Problem geschildert. Seit seiner kürzlichen räumlichen Trennung von Kader lebt der umtriebige Unternehmer getrennt von seiner Partnerin und nutzt offenbar jede Gelegenheit, um seine kommunikative Art auszuleben. Ob auf der Straße oder beim Verteilen von Flyern für sein Geschäft – Isi spricht laut eigener Aussage gerne Frauen an, hat jedoch bemerkt, dass diese nicht so freundlich reagieren wie früher. Besonders junge Damen, denen er begegnet, reagieren laut Isi abweisend oder ignorieren ihn sogar.

In einem konkreten Fall sprach Isi eine Frau in auffälliger rosa Kleidung auf ihre Hunde an, erhielt jedoch keine positive Rückmeldung. Auch der Versuch, zwei Passantinnen Flyer in die Hand zu drücken, endete mit Ignoranz. Der 54-Jährige führt diese veränderten Reaktionen auf einen Beauty-Eingriff zurück, den er vor kurzer Zeit machen lassen hat. In seiner Story mutmaßte er: "Es muss doch an meinem Facelift liegen. Vorher dachten sich alle so 'ja ja, der Onkel, dem kann man antworten'. Jetzt sehen sie vielleicht einen jungen Mann, der sie anmachen will." Ob dies tatsächlich der Grund für die kühlen Reaktionen ist, bleibt letztlich offen.

Isi ist bekannt dafür, offen über seine regelmäßigen Beauty-Eingriffe zu sprechen. Seine jüngste Operation diente der Korrektur einer Narbe, die von einem früheren Facelift-Eingriff herrührte. Der Unternehmer zeigte sich kurz nach dem Eingriff mit einem bandagierten Gesicht auf Social Media und teilte die Erlebnisse unverblümt mit seinen Followern. Warum ihm diese Optimierungen so wichtig sind, erklärte er bislang nicht näher. Unabhängig davon bleibt er trotz aller Herausforderungen weiterhin authentisch und offenherzig – Eigenschaften, die ihn als Persönlichkeit ausmachen und die seine Fans an ihm schätzen.

Instagram / ismetatli_official Ismet Atli, ehemaliger "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

ActionPress / AEDT Ismet Atli und Kader Loth, November 2024

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Ismet Atli und Kader Loth, 2024