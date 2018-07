Ex-Bachelor Sebastian Pannek (31) verliebte sich 2017 in der RTL-Kuppelshow in Kandidatin Clea-Lacy Juhn (27) – nach einem Jahr Beziehung gehen die einstigen Turteltauben inzwischen aber wieder getrennte Wege. Ab 18. Juni sucht nun auch Bastis weibliches Pendant Nadine Klein als Bachelorette im Fernsehen nach ihrem Seelenverwandten. Doch glaubt Male-Model Sebastian nach seiner Liebespleite eigentlich noch daran, dass die neue Rosenverteilerin die wahre Liebe im TV finden wird? "Das kann durchaus passieren. Menschen können sich vor der Kamera, die können sich hinter der Kamera verlieben. Ich habe den Glauben an Kuppelshows nicht verloren", verrät er im Promiflash-Interview.

