Seit Donnerstagabend laufen die kurvigen Modelanwärterinnen wieder bei Curvy Supermodel über den Laufsteg. Die Mädels müssen die Jurymitglieder Jana Ina Zarrella (41), Angelina Kirsch (30), Oliver Tienken und Jan Kralitschka (42) mit ihren Catwalk-Skills und dem perfekten Foto-Blick überzeugen. Doch nicht nur das Aussehen alleine entscheidet im Casting darüber, wer weiterkommt – auch die Attitüde und das Auftreten sind entscheidend! Und besonders eine Kandidatin stach extrem mit ihrer quirligen Art aus den Bewerberinnen hervor!

Die 31-jährige Georgia ist extra aus ihrer Heimat Frankreich für ihren Modeltraum nach Deutschland gekommen – ihren französischen Dialekt hat sie beibehalten. Vor allem vor den Juroren ließ die Blondine die Sau raus: Sie lachte ausgiebig und laut, überzeugte sogar mit einem kleinen Tänzchen. Die positive Art kam bei der Jury total an! "Ich spüre, dass du Spaß hast und du kannst uns unterhalten. Ich bin mir sicher, dass ein Kunde mit dir im Studio bestimmt Spaß haben wird, das ist ein Pluspunkt", schwärmte Jana Ina. Auch Jan war begeistert: "Du bist jetzt schon eine Marke durch dein Reden."

Auch wenn die "Curvy Supermodel"-Juroren Georgia toll fanden, kommt sie bei der Twitter-Community nicht so gut an. Auf den Kommentar "Der Akzent von ihr klingt komisch" kommentierte ein anderer User zum Beispiel: "Nein, die Französin ist einfach komisch." Auch von ihrem Look sind viele nicht beeindruckt.

