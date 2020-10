Sie ist unter der Haube: Céline Denefleh (27), das deutsche Plus-Size-Model, hat geheiratet! Die Mannheimerin dürften die meisten noch aus der Model-Castingshow Curvy Supermodel kennen. 2016 gewann sie die erste Staffel der Sendung, bei der Angelina Kirsch (32), Motsi Mabuse und Harald Glööckler (55) in der Jury saßen. Vier Jahre später ist die brünette Schönheit immer noch als Model erfolgreich. Bei Céline läuft es aber nicht nur beruflich gut, sondern auch privat, denn sie hat jetzt ihre große Liebe geheiratet!

Bereits seit vier Jahren ist die Laufsteg-Beauty mit ihrem Freund zusammen – und nun haben die Turteltauben Nägel mit Köpfen gemacht: In Mannheim gaben sie sich in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Nach der Trauung teilte Céline in ihrer Instagram-Story ein Bild von sich als glückliche Braut mit ihrer Community. Zu ihrem strahlenden Selfie schrieb sie: "Sie hat 'Ja' gesagt!" Zu der Hochzeit trug die 27-Jährige ein ärmelloses Kleid mit Fransen am Saum – dazu ließ sie ihre Haare offen und in Wellen über die Schultern fallen, nur von einer einzelnen Spange leicht zurückgehalten.

Céline ist jedoch nicht nur Model und jetzt Ehefrau – sie kann auch singen! 2009 nahm sie an der siebten Staffel von DSDS teil. Sie schaffte es bis in die erste Live-Show, wo sie Symphonie von Silbermond sang und auf dem elften Platz landete.

Instagram / celine_denefleh Céline Denefleh mit ihrem Mann

Instagram / celine_denefleh Céline Denefleh bei ihrer Hochzeit, Oktober 2020

Instagram / celine_denefleh Céline Denefleh, Juni 2020

