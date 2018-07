Ladys, ab ins Kino! Der Trailer zu Jason Momoas (38) neuem Streifen "Aquaman" ist raus und eines fällt sofort auf: Mit seinem wilden Look und seinem Muskelbody ist der gebürtige Hawaiianer wie gemacht für die coole Hauptrolle! Auch die Filmpartnerin des Ex-Game of Thrones-Stars kann sich wirklich sehen lassen – Schauspielerin Amber Heard (32) steht in der packenden Story an seiner Seite und schlüpfte dafür in ein mega heißes Kostüm.

