Kein fester Wohnsitz: Jason Momoa "lebt auf der Straße"!

Jason Momoa (44) führt nicht das glamouröse Leben eines Hollywoodstars. Seit Jahren schwimmt der Schauspieler auf der Erfolgswelle, dreht einen Streifen nach dem anderen und hat zahlreiche Fans hinter sich. Doch aus Luxus macht er sich trotzdem nichts und zeigt sich im Alltag sehr bescheiden. Jetzt verrät der Aquaman-Darsteller, dessen Vermögen auf 23 Millionen Euro geschätzt wird: Jason hat aktuell keinen festen Wohnsitz!

Im Gespräch mit ET spricht er über seine neue Serie "On the Roam" – in der reist Jason um den Globus, um mehr über lokales Handwerk zu erfahren. Und tatsächlich hat er aktuell keinen festen Wohnsitz! "Ich habe im Moment nicht einmal ein Zuhause. Ich lebe auf der Straße", verrät der Hawaiianer. Er genieße es aber, mit "normalen Menschen" in Kontakt zu kommen – und durch seine Reise in abgelegene Orte komme es auch immer wieder zu lustigen Begegnungen mit Fans.

Ob sich Jason wohl wegen seiner veränderten Lebenssituation für diesen Lifestyle entschieden hat? Vor wenigen Tagen hat seine Ex Lisa Bonet (56) die Scheidung eingereicht – und nur einen Tag später war der Prozess auch schon offiziell abgeschlossen. Das Paar ist allerdings schon seit 2020 getrennt.

Getty Images Jason Momoa im September 2021

Getty Images Lisa Bonet und Jason Momoa, 2020

Getty Images Jason Momoa, Schauspieler

