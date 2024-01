"Lebe auf der Straße": Jason Momoa hat keine feste Bleibe!

Er überrascht immer wieder aufs Neue! Als muskelbepackter Anführer des Reitervolks der Dothraki gelang Jason Momoa (44) in der Fantasy-Serie Game of Thrones der große Durchbruch in der Filmwelt. Seither ist der Schauspieler ein echter Hollywoodstar. Das geschätzte Vermögen des Hawaiianers liegt aktuell bei rund 23 Millionen Euro. Warum sich Jason offenbar dennoch nichts aus Luxus macht, erfahrt ihr im Promiflash-Video!

