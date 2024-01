"Nicht obdachlos": Jason Momoa erklärt seine Wohnsituation

Er gibt Einblicke in sein Privatleben! Jason Momoa (44) feiert mit Serien wie Game of Thrones und Filmen wie Aquaman regelmäßig große Erfolge in Hollywood. Dennoch ist der Schauspieler auf dem Teppich geblieben und macht sich aus dem Luxusleben der Stars und Sternchen nicht viel. Zuletzt gestand er, dass er keinen festen Wohnsitz hat. Nun verrät Jason weitere Details zu seiner Wohnsituation!

"Ich bin einfach wohnungslos. Ich bin nicht obdachlos", stellt der Leinwand-Hottie gegenüber People klar. Ein Dach über dem Kopf habe er sehr wohl: "Ich habe einen schönen Wohnwagen. Alle sagen: 'Jason Momoa ist obdachlos'. Ich antworte dann: 'Entspann dich, ich habe einen verdammten Schlafsack'." Zudem habe der Ex-Mann von Lisa Bonet (56) große Pläne für seine Zukunft. "Ich habe noch kein Haus gekauft, aber ich freue mich darauf, das eines Tages zu tun", verrät er.

Zuvor hatte Jason gegenüber Entertainment Tonight ausgeplaudert, dass er seit der Trennung von Lisa kein festes Zuhause mehr hat. Damit gehe es dem Hawaiianer jedoch sehr gut: Er genieße es, mit "normalen Menschen" in Kontakt zu kommen. Zudem komme es durch seine Reisen an abgelegene Orte auch immer wieder zu lustigen Begegnungen mit Fans.

Getty Images Jason Momoa und Lisa Bonet, 2020

Getty Images Jason Momoa, Model

Getty Images Jason Momoa, Schauspieler

