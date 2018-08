Da wird das Zugabteil zum Laufsteg! Modeschöpfer Guido Maria Kretschmer (53) stattete die Zugbegleiter und -begleiterinnen der Deutschen Bahn brandneu aus und ersetzte den etwas angestaubten Uniform-Look durch einen frischen Designerstyle. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei: Ob Jeans-Liebhaber, Bundfaltenhosen-Träger oder Vintagefan, alle werden auf ihre Kosten kommen. Guido läutet eine neue Mode-Ära für die Deutsche Bahn ein – zumindest für die Dauer einer Testphase.

Ganze vier Monate lang werden rund 250 Zugbegleiter, Gastronomen, Servicemitarbeiter in Bahnhöfen und DB Lounges, Kundenbetreuer, Reiseberater, Lokführer und Busfahrer die Kollektion einem Praxistest unterziehen. Denn natürlich sollen die Mitarbeiter nicht nur toll aussehen, sondern in den neuen Uniformen vor allem bequem arbeiten können. Eigentlich dürfte die Testphase ein zufriedenstellendes Ende finden, denn Guido entwickelte den neuen Look schließlich gemeinsam mit operativen DB-Mitarbeitern. Und trotz aller Vorgaben ist nicht zu übersehen, dass bei dieser Arbeitskleidung ein Design-Profi am Werk war.

Wären die Modelle der Kollektion nicht in den bekannten Deutsche Bahn-Farben Dunkelblau und Rot gehalten, könnten sie glatt als Freizeitbekleidung durchgehen. Vor allem das weinrote Kleid im 60er-Jahre-Stil scheint eher auf einen Empfang als in ein Bahnabteil zu gehören. Auch die neuen Beanies dürften so manchem coolen Hip-Hopper auf der Straße gefallen. Wie findet ihr Guidos Kollektion? Stimmt ab!

Deutsche Bahn AG / Harry Vorsteher Uniform-Kleid aus Guido Maria Kretschmers DB-Kollektion

Anzeige

Deutsche Bahn AG / Harry Vorsteher Die Deutsche Bahn-Kollektion von Guido Maria Kretschmer

Anzeige

Deutsche Bahn AG / Harry Vorsteher Die neue Deutsche Bahn-Kollektion

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de