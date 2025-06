Guido Maria Kretschmer bewertet Outfits der Bachelors-Girls

Guido Maria Kretschmer (60), bekannt aus der beliebten Sendung Shopping Queen, hat die Outfits der Kandidatinnen aus der neuen Staffel von Die Bachelors unter die Lupe genommen und seine charmanten, aber auch ehrlichen Einschätzungen im RTL-Interview abgegeben. Besonders angetan zeigte sich der Stardesigner von Isabelle, die zu ihrem Pressefotoshooting in einer hellen Jeans, hohen Sandalen und einem roten, trägerlosen Top erschienen war. "Ich würde Isabelle weit vorne sehen, weil Isabelle einfach viel von dem hat, was einfach Realität erzählt", so seine lobenden Worte. Die Kombination aus einer lässigen Jeans und einem aufregenden Oberteil sei laut Guido perfekt gelungen.

Weniger überzeugt war er hingegen von Linda, die ihrem Bachelor Martin in einer Tropfsteinhöhle zum Blind Date begegnete. Sie trug ein enges, schwarzes Oberteil, dazu einen kurzen, hellen Rock und braune Stiefel – ein Look, der bei dem Designer auf gemischte Gefühle stieß. "Es ist ein bisschen Britney Spears (43) ohne den Rest [...]", urteilte Guido gewohnt humorvoll. Besonders der Mix aus Rock und Stiefeln wirkte auf ihn nicht modern genug. Doch ganz gleich, ob die Outfits bei ihm punkten konnten oder nicht, der Modeexperte betonte: "Man sollte das anziehen, worin man sich wohlfühlt – vor allem beim ersten Date."

Seit Jahren begeistert Guido Maria Kretschmer mit seinen freundlichen, aber ehrlichen Modeanalysen. Dabei hat der Designer ein besonderes Gespür dafür, wie Kleidung die Persönlichkeit unterstreichen kann. Sein Rat für das perfekte Outfit bei der berühmt-berüchtigten Nacht der Rosen? Auf Accessoires wie große Sonnenbrillen verzichten, die das Gesicht verdecken, und lieber einen klaren, natürlichen Look wählen. Mit seiner unverwechselbaren Mischung aus Mode-Expertise und Empathie bleibt Guido für viele ein unverzichtbarer Ratgeber in Sachen Stilfragen – egal, ob auf dem roten Teppich, bei "Shopping Queen" oder jetzt bei "Die Bachelors".

Getty Images Guido Maria Kretschmer im Juli 2024

RTL / Felix Stein Isabelle, "Die Bachelors"-Kandidatin

RTL / Annette Etges Linda, "Die Bachelors"-Kandidatin