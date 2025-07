So kamen Guido Maria Kretschmer und sein Frank zusammen

Guido Maria Kretschmer (60) hat in einem Interview mit Bild einen Einblick in die Anfänge seiner Beziehung mit Frank Mutters gewährt. Der Designer beschrieb, wie ein blinder Cockerspaniel die beiden einst zusammengeführt hat. Alles begann 1985 in Münster, als ihm in einem Lokal ein kleiner Hund auffiel, der durch Schnipsgeräusche seines Besitzers gelenkt wurde. Doch nicht nur der Vierbeiner erregte Guidos Aufmerksamkeit – als er den Besitzer des Hundes sah, war er sofort hingerissen. Es war Frank, der mit seinen außergewöhnlichen Armani-Ledersandalen und seinen "perfekten Beinen" Guido sofort verzauberte.

Guido beschrieb augenzwinkernd, dass es nicht der klassische Moment der "Liebe auf den ersten Blick" war. Stattdessen habe Frank ihn wortwörtlich "untenrum" umgehauen: Seine Unterschenkel seien der ausschlaggebende Punkt gewesen, der Guido zutiefst beeindruckt habe. Im Gespräch mit dem Newsportal betonte er, wie sehr ihn dieser erste Eindruck geprägt hat und dass Frank damals "wie ein römischer Gott" auf ihn wirkte. Obwohl es augenscheinlich zunächst die äußerlichen Reize waren, die den 60-Jährigen faszinierten, entwickelte sich schon bald eine tiefe und langjährige Liebe zwischen den beiden.

Vor zwei Monaten zeigte der Designer einmal mehr, wie groß seine Liebe zu seinem Mann ist. Auf Instagram veröffentlichte Guido ein seltenes gemeinsames Foto, auf dem Frank mit einer Geburtstagstorte zu sehen war. Dazu schrieb die TV-Bekanntheit liebevolle Worte: "Alles Liebe zum Geburtstag, mein so geliebter, wunderbarer Frank." Guido ergänzte den Post mit: "Was für ein Geschenk du doch für mich und alle anderen bist" und ließ seine Follower damit an seinem Glück teilhaben.

Getty Images Frank Mutters und Guido Maria Kretschmer, Juli 2019

Instagram / guidomariakretschmer Frank Mutters und Guido Maria Kretschmer im April 2023

Instagram / guidomariakretschmer Guido Maria Kretschmer und Frank Mutters, Mai 2025