40 Jahre Liebe: Das ist Guido Maria Kretschmers Ehegeheimnis

Guido Maria Kretschmer (60) und Frank Mutters feiern ihren 40. Hochzeitstag und geben damit ein beeindruckendes Beispiel für eine langjährige und skandalfreie Beziehung. Im Interview mit Bild enthüllte der Designer, was das Geheimnis ihrer unverändert starken Liebe sei. "Für Skandale hätte ich gar keine Zeit gehabt. Unser Liebesgeheimnis ist: Ich bin ein Riesen-Fan von Frank", schwärmte der Shopping Queen-Star von seinem Mann.

Mit seiner charmanten Offenheit betonte Guido, wie wichtig es ihm sei, seinen Partner stets mit Begeisterung und Anerkennung zu begegnen. Guido fügte hinzu: "Ich finde ihn ein bisschen besser als mich selbst. Außerdem kann ich mich sehr für den Menschen begeistern, den ich liebe." Aber nicht nur die gegenseitige Wertschätzung scheint für das Paar eine tragende Rolle zu spielen. Guido berichtete weiter, dass seine Liebe zu Frank ihn in einem ganz besonderen Rhythmus halte. "Ich bleibe immer in dem Rhythmus, dass ich nie vergesse, wie gerne ich ihn um mich habe. Das ist mein Garant für eine lange Liebe", so der Unternehmer.

Im selben Interview blickte der Designer auf das Kennenlernen mit seinem Mann zurück. Damals führte ein blinder Cockerspaniel die beiden in Münster zusammen. Guido erinnerte sich daran, wie ihn in einem Lokal nicht nur der niedliche Hund faszinierte, sondern auch dessen Besitzer. Als er Frank mit seinen besonderen Armani-Ledersandalen und den "perfekten Beinen" erblickte, war es um ihn geschehen. Ganz offen gestand der Modeexperte: "Es war nicht: Schau mir in die Augen, Kleines! Die Wahrheit ist: Bei Frank waren es die Unterschenkel, die mich umgehauen haben. Es hat quasi untenrum bei Frank und mir angefangen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Frank Mutters und Guido Maria Kretschmer, Juli 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / guidomariakretschmer Guido Maria Kretschmer und Frank Mutters, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / guidomariakretschmer Frank Mutters und Guido Maria Kretschmer, Maler und Designer