Neue Details zu Lyric McHenrys Tod! Der amerikanische TV-Star wurde am Dienstag tot unter einer Straßenüberführung in der Bronx gefunden – und zwar halb nackt und mit einem Tütchen Kokain. Die "EJNYC"-Darstellerin war zu diesem Zeitpunkt im fünften Monat schwanger. Lyrics plötzlicher Tod ist für die Ermittler noch ein Rätsel. Nun heißt es jedoch, dass Drogen höchstwahrscheinlich eine Rolle gespielt haben!

Wie ein Insider dem Onlineportal Radar Online verriet, wurde die Autopsie an der TV-Produzentin bereits am Mittwochabend abgeschlossen. Ein offizielles Statement gibt es noch nicht, die Quelle vermutet aber, dass auch Drogen zu ihrem Tod beigetragen haben. Die wurden nämlich angeblich bei der Autopsie festgestellt. "Es ist möglich, dass das, was in ihrem Körper gefunden wurde, auch für ihren Tod verantwortlich war", meinte der Insider.

Freunde und Verwandte der 26-Jährigen waren nicht nur von ihrem unerwarteten Ableben total geschockt. Auch die Schwangerschaft war für die meisten eine absolute Überraschung. Möglicherweise wusste sogar Lyric selbst nichts von ihrem Baby.

Instagram / lyric_leigh Reality-TV-Star Lyric McHenry

Instagram / lyric_leigh Lyric McHenry mit ihrem Bruder

Instagram / Lyric_leigh Lyric McHenry, TV-Produzentin



