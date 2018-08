Hier sind nicht nur die Tomaten ganz schön gewachsen! Im September vergangenen Jahres wurde Melanie Müller (30) zum ersten Mal Mama. Seitdem hält der Reality-Star die Fangemeinde mit süßen Schnappschüssen von ihrer kleinen Maus so regelmäßig auf dem Laufenden, dass die Follower Mia Rose Müller quasi beim Großwerden zuschauen können. In wenigen Wochen wird das Mini-Mädchen nun schon ein Jahr – und ist damit bei weitem kein kleines Baby mehr. Unter einem neuen Posting von der gemeinsamen Gartenarbeit mit ihrem Spross staunen Mellis Supporter nicht schlecht, was für einen Wachstumssprung Mia in der letzten Zeit gemacht hat!

Auf Instagram teilte die Ballermann-Sängerin nun ein Foto von sich und Mia aus dem Garten. Zufrieden strahlen die beiden vor einem Tomatenstrauch in die Kamera. Dazu schrieb Melanie: "Große Tomaten-Ernte! Wir können keine Tomaten mehr sehen. Heute wird Suppe gekocht!" Den Followern fällt jedoch auf: Nicht nur die Fruchtausbeute ist riesig! "Wahnsinn, was ist die schon groß!" oder "So groß schon! Die Zeit rennt...", lauten nur zwei der Kommentare der erstaunten User, die sich nicht auf die roten Kugeln beziehen, sondern auf Mellis Nachwuchs.

Auch wenn Melanie und Mia Rose immer viel Spaß miteinander haben, zieht die Blondine eine klare Grenze zwischen Freundinnen- und Mama-Tochter-Freuden. Im Promiflash-Interview verriet die frühere Dschungelkönigin kürzlich: "Ich bin nicht die Freundin meiner Tochter, ich bin die, die ihr zeigt, wo es langgeht."

