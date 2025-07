Danilo Sellaro distanziert sich von den Stalking-Vorwürfen

Danilo Sellaro wurde am Mittwoch als der neue Schweizer Bachelor bekannt gegeben. Kurz darauf meldete sich seine Ex-Freundin Aurelia Lamprecht zu Wort – sie legte in einem Statement nahe, dass man sich vor dem zukünftigen Rosenkavalier in Acht nehmen sollte. Das lässt Danilo nicht auf sich sitzen: Auch wenn er nicht explizit ihren Namen nennt, scheint er in seiner Instagram-Story ihre Anschuldigungen zu dementieren. "Ich distanziere mich von jeglichen Vorwürfen. Jeder Mensch, der mich kennt, weiß genau, wie ich bin und dass ich nicht ein Prozent annähernd so bin, wie behauptet wird von irgendwelchen Leuten", macht er deutlich.

Danilo beteuert zudem, man habe in einigen Shows die wahren Gesichter dieser "Leute" gesehen – ob er damit auf Aurelia anspielt? Die Reality-TV-Teilnehmerin hatte sich gestern in ihrer eigenen Instagram-Story kryptisch geäußert. "Ihr wisst, ich kann mich dazu nicht äußern. Ich hab damals immer wieder durch die Blume versucht, euch zu sagen, was da vorgefallen ist", erklärte sie dort. Im Anschluss postete sie einen Beitrag, der die Definition von Stalking erläutert und fügte hinzu: "Ich hoffe einfach, dass niemand zu Schaden kommt."

Danilo ist im Reality-TV kein Unbekannter – so nahm er bereits an Shows wie Are You The One – Reality Stars in Love, Ex on the Beach und Bachelor in Paradise teil. Bei "Are You The One" lernte er auch Aurelia kennen: Die beiden gaben ihre Beziehung im September 2021 bekannt, im Oktober waren sie aber schon wieder getrennt. Bekannt wurde der Schweizer allerdings durch seine Teilnahme an Die Bachelorette im Jahr 2019. Damals kämpfte er um das Herz von Andrina Santoro (32) und schaffte es sogar bis ins Finale.

Anzeige Anzeige

Instagram / danilosellaro Danilo Sellaro, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / danilosellaro Danilo Sellaro, Realitystar