Laut Vivi Tzouvaras steckt hinter Mou-Trennung etwas anderes

Nach ihrer Teilnahme an der Reality-Show Ex on the Beach haben Mou und Vivien Tzouvaras ihre Beziehung beendet, die etwa fünf Jahre andauerte. Mou nannte als Hauptgrund dafür seinen Plan, in die USA auszuwandern. Doch Vivien äußerte nun Zweifel an dieser Erklärung. Gegenüber Promiflash erklärte sie, dass sie zunächst an den genannten Grund geglaubt hatte, mittlerweile jedoch andere Schlüsse zieht. Für sie scheint sein Verhalten nach der Trennung auf andere Motive hinzuweisen. "Ich glaube ihm mittlerweile gar nichts mehr", betonte sie deutlich.

Vivien stützt ihren Verdacht auf mehrere Beobachtungen und Informationen, die sie im Laufe der Zeit gesammelt hat. "Sein Verhalten direkt nach der Trennung und vieles, was ich noch erfahren habe, spricht für mich dafür, dass es für ihn nur ein Ausweg war, um sich zu trennen", behauptete sie im Promiflash-Interview. Sie deutete zudem an, dass es möglicherweise andere Aspekte gegeben haben könnte, die Mou bewusst verschwiegen habe. Obwohl sie nicht ins Detail ging, wurde deutlich, dass sie sich durch das Verhalten ihres Ex-Partners hintergangen fühlt und der Trennung inzwischen mit Skepsis begegnet.

Mou begründete seine Entscheidung unter anderem mit seiner Familie, die er in den USA besuchen möchte. Ob dies jedoch tatsächlich der ausschlaggebende Punkt war, bleibt fraglich. Bei der Reunion zu "Ex on the Beach" erwähnte er zudem, dass es weitere persönliche Gründe gebe, die er nicht öffentlich machen wolle. Die beiden Reality-TV-Stars waren nicht nur ein Paar, sondern auch gemeinsam vor der Kamera aktiv, wodurch ihre Fans immer wieder Einblicke in ihre Beziehung erhielten. Nach fünf Jahren ist es jedoch endgültig vorbei und es bleiben noch viele ungeklärte Fragen – zumindest aus Vivis Perspektive.

RTL / Lukas Otte / Banijay Productions Germany Vivien und Mou, "Temptation Island"-Kandidaten

RTL/ Lukas Otte/ Banijay Productions Germany Vivien und Mou, "Temptation Island"-Kandidaten

RTL / Friederike Jacobitz Mou und Vivi, "Ex on the Beach"-Teilnehmer, 2025

