Fans bangen um das Leben von TV-Auswanderer Thommy Schmelz

Thommy Schmelz, bekannt aus der beliebten TV-Sendung Goodbye Deutschland, schwebt nach wie vor in Lebensgefahr. Der Auswanderer liegt im Universitätsklinikum Son Espases auf Mallorca im künstlichen Koma. Neben seiner Familie und seinen Freunden sind auch die Fans in großer Sorge. Unter einem Promiflash-Beitrag, der über den aktuellen Zustand des 53-Jährigen informierte, sammeln sich die besorgten Kommentare. "Ich muss die ganze Zeit an ihn denken. Zucke jedes Mal zusammen, wenn da steht 'Neuigkeiten'... Gute Besserung", lautete einer von vielen besorgten Kommentaren. Ein anderer Nutzer schreibt: "Das ist so traurig. Ich bete und wünsche gute Besserung."

Vor wenigen Tagen informierte Thommys Ehefrau Kathrin auf Instagram über den kritischen Zustand ihres Mannes. Die Ursache sei "ein hochaggressiver Pilz auf der Lunge" sowie zusätzliche Herzprobleme. Obwohl sein Körper erste Reaktionen auf die Medikamente zeigt, bleibt die Lage äußerst besorgniserregend. Der Reality-TV-Star kämpft nicht zum ersten Mal mit schweren gesundheitlichen Problemen. Bereits in der Vergangenheit wurde ihm operativ ein Teil seines Lungenflügels entfernt.

Gemeinsam mit seiner Frau Kathrin hat Thommy schon in vielen Teilen der Welt gelebt. Die beiden sind seit 2008 verheiratet und landeten nach Brasilien und Schweden schließlich auf Mallorca. "In guten wie in schlechten Zeiten – ich stehe an seiner Seite", betonte Kathrin vor einem Jahr in der Serie "Goodbye Deutschland" das Versprechen, das sie ihrem Liebsten vor Jahren gab. Seit 2007 ist das Paar ein Teil der Auswanderer-Show und hat sich dadurch eine große Fangemeinde aufgebaut.

Instagram / thommyschmelz Thommy Schmelz, September 2024

Instagram / mermischmelz Thommy und Kathrin Schmelz, Reality-TV-Stars

