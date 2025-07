50 Folgen: Das Startdatum für neue Show "The Power" steht

Mit "The Power – Wer hat die Macht?" geht wieder ein neues Reality-Spektakel an den Start. Bisher gab es nur sporadische Informationen zu dem Format, das exklusiv auf Joyn laufen wird. Aber jetzt gibt die Streaming-Plattform bei Instagram das Startdatum bekannt. "Das explosivste Machtspiel des Jahres wartet auf euch! In 50 Folgen geht es bei den Promis täglich nur um eine Frage: Wer intrigiert am erfolgreichsten, wer setzt seine Macht zielführend ein und gewinnt am Ende 40.000 Euro?", heißt es in dem Post. Los geht es schon am 1. September. Wie genau das Spiel funktioniert, ist noch nicht bekannt. Aber die Vorfreude ist groß.

Vor allem die Promis können es gar nicht erwarten, dass die Fans die Sendung zu sehen bekommen. Vanessa Nwattu ist eine der Kandidatinnen und schreibt begeistert unter dem Post: "Ah, ich freue mich so! Das wird unverschämt gut! Endlich." Neben der ehemaligen Temptation Island V.I.P.-Verführerin nehmen auch andere große Namen der deutschen Reality-Szene an "The Power" teil. Unter anderem ist DSDS-Kultkandidat Cosimo Citiolo (44) mit dabei, ebenso wie Emma Fernlund (24), Lorik Bunjaku (28), Matthias Mangiapane (41) und Dilara Kruse. Da es in der Show offenbar um geschickte Manipulation geht, werden hier sicher einige Freundschaften auf die Probe gestellt.

Zündstoff dürfte es ebenfalls genug geben. Vor allem zwischen Emma und Lorik gibt es sicher noch die eine oder andere offene Rechnung. Die beiden rasselten schon bei "Temptation Island V.I.P." und später im Sommerhaus der Stars aneinander – ob sie bei "The Power" da weitermachen, wo sie aufgehört haben, wird sich zeigen. Die Fans diskutierten derweil viel über die Teilnahme von Serkan Yavuz (32). Der Influencer drehte die Show inmitten des Trennungsdramas mit seiner Ex-Frau Samira (31). Während das Netz noch über seinen Seitensprung und das Ehe-Aus sprach, meldete Serkan sich wochenlang ab, um bei "The Power" dabei sein zu können.

Anzeige Anzeige

Joyn Cover der Show "The Power"

Anzeige Anzeige

Joyn/Renè Lohse Cast von "The Power"

Anzeige Anzeige

ActionPress / Hauter, Katrin Serkan Yavuz, Reality-TV-Teilnehmer