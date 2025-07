Lichtblick: Lisa und Furkan Akkaya bekommen ihr Traumhaus

Lisa Marie Akkaya (24) und ihr Mann Furkan Akkaya (24) haben allen Grund zur Freude: Ihr Traum vom Eigenheim in Deutschland wird endlich Realität. Nachdem Lisa einige Zeit auf die Zusage gewartet hatte, teilte sie die freudige Nachricht nun auf Instagram mit ihren Followern: "Ich habe gerade Bescheid bekommen, dass wir das Haus, das uns so gefällt, bekommen – ab Oktober!" Die Erleichterung war der Social-Media-Persönlichkeit deutlich anzumerken. Während Lisa die Haussuche in Deutschland übernommen hatte, hält sich Furkan derzeit in Dubai auf – dort befinden sich auch die gemeinsamen Hunde.

Das neue Zuhause der jungen Familie liegt, so verriet Lisa, in unmittelbarer Nähe zu ihrem Elternhaus. Für die beiden hat das eine ganz besondere Bedeutung – denn ihre Familie schlägt damit ein neues Kapitel in derselben Umgebung auf, in der Lisa selbst aufgewachsen ist. Voller Begeisterung erklärte die Influencerin, dass es für ihre kleine Familie ein enormer Lichtblick sei, endlich das passende Haus gefunden zu haben. Besonders freuen sich die beiden darauf, dass ihre Kinder – der neugeborene Nachwuchs und ihre vierbeinigen Begleiter – künftig in derselben Umgebung aufwachsen werden, die Lisa durch ihre eigene Kindheit geprägt hat.

Nach ihrer Zeit in Dubai bedeutet dieses Haus für Lisa und Furkan einen grundlegenden Neuanfang. Schon in der Vergangenheit hatte Lisa betont, wie wichtig ihr ein Zuhause in Dortmund ist. Die Nähe zu ihren Eltern steht für sie persönlich für Geborgenheit und Unterstützung. Zwar lebten die Akkayas bislang einen luxuriösen Lifestyle in der Wüstenmetropole, doch für ihre Familie wünschen sie sich ein behagliches Heim im Herzen Nordrhein-Westfalens. Mit der erfolgreichen Haussuche haben sie sich diesen Traum nun endlich erfüllt – und freuen sich auf den neuen Lebensabschnitt.

Instagram / lisa.straube Realitystars Furkan und Lisa Marie Akkaya, Mai 2025

Instagram / lisa.straube Furkan, Lisa Marie und Emilio Akkaya im Mai 2025

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya, TV-Bekanntheiten

