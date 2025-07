Kritik an Beziehung: Menowin Fröhlich wettert gegen Hater

Menowin Fröhlich (37) hat sich in einer emotionalen Ansprache auf Instagram zu Wort gemeldet und sich direkt an seine Kritiker gewandt. Der Musiker hatte kürzlich seine neue Beziehung öffentlich gemacht, was eine Welle negativer Kommentare zur Folge hatte. Im Netz wettert Menowin: "Ihr habt doch überhaupt gar keine Ahnung von dem, was wirklich bei uns gelaufen ist und sich dann das Recht rauszunehmen, andere Menschen auf eine Art und Weise zu beleidigen [...]. Ich finde das einfach unter aller Sau, dass man Menschen ihr Glück nicht gönnt, wenn es bei zwei Menschen nicht funktioniert."

Laut Menowin fehle vielen Kritikern der nötige Einblick in die Hintergründe seiner früheren Beziehung sowie der Trennung. Er betont, dass die Entscheidung für das Ehe-Aus keine einseitige gewesen sei. Vielmehr sei es ein Schlussstrich, der für beide Seiten notwendig war. Menowin fordert seine Follower zudem auf, sich zurückzunehmen, statt vorschnelle Urteile zu fällen: "Ihr seid so unwissend, was gerade alles los ist und mit welchen Mitteln und Waffen gegen mich gekämpft wird. [...] Ich verstehe es einfach nicht. Zeigt mal ein bisschen mehr Respekt und auch ein bisschen mehr Verständnis."

Damit spielt Menowin auf Kommentare an, die sich unter einem aktuellen Promiflash-Beitrag auf Instagram befinden. "Welche Frau lässt sich auf einen Mann mit acht Kindern von zwei Frauen ein? So wenig Respekt vor sich selbst muss man erst mal haben", kritisierte ein Nutzer die neue Partnerin des DSDS-Stars, während ein anderer schrieb: "Und seine Ex-Frau atmet endlich durch und hat Zeit, die toxische Beziehung zu verarbeiten."

Anzeige Anzeige

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich und eine unbekannte Frau, Juli 2025

Anzeige