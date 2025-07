Bei Cathy Hummels wurde mitten in der Nacht eingebrochen

Cathy Hummels (37) erlebte diese Woche einen echten Schreckmoment – und das mitten in der Nacht. Sie bekam nämlich ungebetenen Besuch. "Vor zwei Tagen ging in der Nacht mein Alarm los. Hier im Haus. Einbruchalarm", erzählt die Moderatorin ihren Fans bei Instagram. Deshalb habe sie trotz später Stunde die Polizei gerufen. Die sei dann sehr gründlich gewesen: "Die haben alles abgecheckt. Es war niemand zu finden. Nichtsdestotrotz habe ich manchmal das Gefühl, mein Leben ist manchmal wie so ein Science-Fiction-Film." Ob die vermeintlichen Einbrecher auch etwas mitgehen ließen oder direkt flohen, konnte Cathy nicht sagen.

Die nächtliche Aktion bekam auch Cathys Sohn Ludwig mit. Auch er wurde aus dem Schlaf gerissen und musste draußen mit Mama auf die Beamten warten. "Ihr müsst euch vorstellen, der Ludwig und ich, wir stehen in der Nacht um zwei für 30 Minuten auf dem Balkon. Er sagt nur: 'Mama, mir ist kalt.' Ich sage: 'Wir können nicht reingehen, wir müssen auf die Polizei warten.' Dann kommen acht Beamte mit Taschenlampen, die hier mein ganzes Grundstück [abgesucht haben]. Ich habe wirklich die beste Alarmanlage, die es gibt", meint die Ex von Mats Hummels (36) weiter. Langweilig werde es bei ihr immerhin nicht.

Tatsächlich scheint bei Cathy immer etwas los zu sein. Erst Ende Juni stürzte sie beim Joggen am österreichischen Mondsee. Während sie hochkonzentriert auf den Sprint war, blieb sie an einem Stein hängen und stürzte auf die linke Seite. Das zog eine Kernspintomografie nach sich und vor wenigen Tagen teilte die 37-Jährige ihren Fans das Ergebnis mit – und das ist mit Sicherheit nicht harmlos. Cathy brach sich nämlich zwei Rippen. "Ich weiß gerade nicht, ob ich lachen oder weinen soll", meinte sie in ihrer Story. Das müsse sie jetzt erst einmal verdauen.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig, Dezember 2024

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Oktober 2024