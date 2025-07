Nach Band-Trennung: Kevin Jonas verlor fast sein ganzes Geld

Kevin Jonas (37), bekannt als ältester der Jonas Brothers, hat kürzlich ein überraschend offenes Geständnis abgelegt. In einem Interview sprach er über die finanziellen Schwierigkeiten, mit denen er nach der Trennung der Band im Jahr 2013 konfrontiert war. Kevin erklärte, dass er durch mehrere Geschäftspartnerschaften fast sein gesamtes Vermögen verlor – lediglich rund zehn Prozent seines einstigen Besitzes blieben übrig. Die Schwierigkeiten seien auf schlechte Investitionen und eine unglückliche Zusammenarbeit zurückzuführen. "Leider war das nicht die richtige Partnerschaft", erklärte er im Podcast "The School of Greatness". Dabei betonte er jedoch, dass er aus den Herausforderungen wichtige Lehren ziehen konnte.

Nach der Auflösung der Jonas Brothers wandte sich Kevin verschiedenen geschäftlichen Projekten zu, die nicht alle von Erfolg gekrönt waren. Während seine Brüder Nick (32) und Joe (35) ebenfalls eigene Wege in Musik und Schauspiel gingen, gründete Kevin eine Firma, die Social-Media-Influencern Unterstützung bietet, und beteiligte sich an technischen Entwicklungen wie einer App zur Restaurantsuche. Trotz der finanziellen Rückschläge betonte Kevin, dass das Wiederzusammenkommen der Band im Jahr 2019 ein Wendepunkt war. Mit dem Album "Happiness Begins" und einer umfangreichen Dokumentation kehrten die Jonas Brothers erfolgreich zurück ins Rampenlicht. Kevin sieht den Neustart als Gelegenheit, seine Fehler wiedergutzumachen und gestärkt in die Zukunft zu blicken.

Privat sorgt Kevin immer wieder für Gesprächsstoff unter seinen Fans. So überraschte er kürzlich auf TikTok mit einer Enthüllung über seinen vollen Namen. Obwohl Kevin meist als zurückhaltend gilt, scheint er es zu genießen, den engen Draht zu seinen Fans aufrechtzuerhalten und persönliche Einblicke zu gewähren. Mit seiner Frau Danielle und ihren zwei gemeinsamen Töchtern lebt er ein von den Medien weitgehend abgeschirmtes Leben – und bleibt trotz aller Höhen und Tiefen ein fester Bestandteil der Musik- und Unterhaltungsbranche.

Getty Images Kevin Jonas, Musiker

Getty Images Die Jonas Brothers während ihrer "Hollywood Walk of Fame"-Auszeichnung

Getty Images Danielle Jonas und Kevin Jonas, Ehepaar