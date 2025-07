Eröffnungsplädoyer: Christina Block laut Anwalt unschuldig

Der Prozess gegen Christina Block (52) wurde heute eröffnet. Die Unternehmerin muss sich wegen der angeblichen Entführung ihrer Kinder vor Gericht verantworten. Ihr Verteidiger Otmar Kury hält jetzt das Eröffnungsplädoyer und betont laut Bunte darin ganz klar: Seine Mandantin ist unschuldig. "Sie ist auch nicht hinreichend verdächtig", so der Jurist weiter. Gleichzeitig belastet er den Vater der Kinder mit schweren Vorwürfen. Demnach habe dieser Christina jahrelang rechtswidrig den Kontakt zu den Kindern verweigert und damit nicht nur der Steakhaus-Erbin, sondern auch den Kindern selbst geschadet.

Die Staatsanwaltschaft hält derweil dagegen. Bevor Christinas Anwalt zu Wort kam, verlas diese die Anklage. Zusammen mit einem Partner habe die 52-Jährige den Auftrag erteilt, ihre Kinder gewaltsam aus dem Haus ihres Vaters in Dänemark zu holen, obwohl dieser das volle Sorgerecht besitzt. Die beauftragten Männer sollen die beiden Kinder in der Silvesternacht 2023/24 entführt und den Vater Stephan Hensel brutal zusammengeschlagen haben. Die beiden Kinder wurden im Anschluss nach Deutschland gebracht und dort ihrer Mutter übergeben. Ebenfalls mit angeklagt ist Christinas langjähriger Lebensgefährte Gerhard Delling (66), ein ehemaliger Sportmoderator. Ihm wird Beihilfe vorgeworfen, was sein Anwalt ebenfalls zurückwies.

Der Fall um Christina machte vergangenes Jahr riesige Schlagzeilen und entsetzte Deutschland. Die Konsequenzen für die gebürtige Hamburgerin waren groß. Für sie sicherlich am härtesten war der Verlust des Umgangsrechts. Im Mai lagen dem Spiegel die Unterlagen vor. Daraus ging hervor, dass ihr der Kontakt zu den Kindern vollständig untersagt wird. Das ändere sich nur, sollten die Kinder sich entschließen, ihre Mutter in ihrem Leben haben zu wollen. Christinas Anwältin erklärte gegenüber Bild, wie sehr diese Entscheidung sie mitnahm: "Sie ist am Boden zerstört, unfassbar traurig und zutiefst erschüttert. [...] Was Frau Block passiert, ist nahezu das Schlimmste, was einer Mutter passieren kann und das gilt genauso für die betroffenen Kinder. Auch die haben das Recht, ihre Mutter zu sehen. So ist es ein unhaltbarer Zustand."

gbrci / Future Image / ActionPress Christina Block im Januar 2024

ActionPress Christina Block und Gerhard Delling im Januar 2023 in Hamburg

