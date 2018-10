Es war bunt, funkelnd und verdammt sexy! In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden im Microsoft Theater in Los Angeles die American Music Awards verliehen und natürlich war da die Crème de la Crème der Branche am Start: Stars wie Shawn Mendes (20), Carrie Underwood (35) und Dua Lipa (23) heizten dem Publikum mit ihren Bühnen-Performances ordentlich ein. Doch neben den musikalischen Highlights war die Veranstaltung natürlich auch ein wahres Mode-Spektakel. Promiflash präsentiert euch die auffälligsten Looks.

Für das Event hatten sich alle Musik-Stars mächtig in Schale geworfen, aber ein paar Styles stachen dann doch besonders hervor. Taylor Swift (28) war mit vier gewonnenen Preisen die Abräumerin des Abends. Als wandelnde Disko-Kugel nahm sie ihre Awards entgegen. Zu dem hochgeschlossenen, silberfarbenen Mini-Dress trug sie farblich passende Overknee-Stiefel und schlichte XXL-Kreolen als Accessoire. Jennifer Lopez (49) setzte hingegen auf Farbe. In ihrem neon-pinken Kleid mit Cut-Outs und ultrahohem Schlitz setzte sie ihren Traumkörper perfekt in Szene. Den Look rundete sie mit schwarzen Stilettos und einer Clutch ab. Sängerin Halsey flanierte in einer Vokuhila-Robe im Batik-Style über den roten Teppich. Ihre kurzen, rosafarbenen Haare passten super zu der ausgefallenen Kreation. Ihr Begleiter G-Eazy (29), mit dem sie erst kürzlich ein Liebes-Comeback wagte, überzeugte eher durch schlichte Eleganz. Sein weinrotes Samtjackett war der einzige Blickfang. Heidi Klum legte einen echten Wow-Auftritt hin: Das Model bezauberte in einem schwarzen Outfit in Häkel-Optik und mit tiefem Dekolleté. Den Fashion-Vogel schoss eindeutig Cardi B (25) ab: Sie erschien in einer wilden Kreation mit Blumenmuster – üppige Kopfbedeckung inklusive.

Die Herren der Schöpfung bewiesen etwas weniger Wagemut. DJ Zedd (29), Rapper Offset (26), Schauspieler John Stamos (55) und Co. hatten sich allesamt für ein mehr oder weniger klassisches Outfit mit Blazer und Hose entschieden. Nur Rapper Post Malone (23) tanzte in einer farbenfrohen Kombination im Western-Stil aus der Reihe. Das türkisfarbene Ensemble rundete er mit strassbesetzten Stiefeletten und einem schwarzen Rollkragen-Pulli ab.

Getty Images Taylor Swift bei den American Music Awards

Getty Images Jennifer Lopez bei einer Preisverleihung in Los Angeles

Getty Images G-Eazy und Halsey

Getty Images Heidi Klum in Los Angeles

Getty Images Zedd, DJ

Getty Images Offset und Cardi B bei den AMAs in Los Angeles

Getty Images John Stamos bei den AMAs 2018 in Los Angeles

imageSPACE / SplashNews.com Post Malone bei den American Music Awards in Los Angeles



