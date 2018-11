Am Sonntagabend durften sich wieder einige Musikstars über Auszeichnungen freuen. Im spanischen Bilbao wurden die European Music Awards verliehen. Da ließ sich das Who is Who der Szene natürlich nicht lange bitten und stolzierte in schillernden Outfits über den Teppich der Preisverleihung. Auch ein deutscher Star durfte sich später eine Trophäe auf der Bühne abholen: Das sind die Gewinner des Abends!

Im Vorfeld galt vor allem Camila Cabello (21) als absolute Abräumerin. Sie war gleich in sechs verschiedenen Kategorien nominiert. Dicht gefolgt von Ariana Grande (25) und Post Malone (23), die jeweils bei fünf Kategorien auf der Liste standen. Davon konnte Camila immerhin ganze vier Preise tatsächlich absahnen: für die beste Künstlerin, das beste Video, den besten Song und die beste US.-Künstlerin. Wohingegen Post und Ari beide komplett leer ausgingen. Nicki Minaj (35) durfte sich gleich zwei Auszeichnungen abholen. Sie gewann in der Kategorie bester Look und bester Hip Hop Künstler. Als bester deutscher Act wurde Mike Singer (18) geehrt.

Neben den Preisen gehörten natürlich die zahlreichen Performances zu den Highlights des Abends. Unter anderem stürmten Abräumerin Nicki Minaj, Janet Jackson (52) und Halsey (24) die Bühne. Hailee Steinfeld (21) performte zwar nicht, führte dafür aber als Moderatorin durch den Abend. Dabei überraschte sie die Zuschauer mit ihren wechselnden Looks. Jedes Mal, wenn sie die Bühne betrat, hatte sie nicht nur ihr Outfit, sondern auch gleich die Frisur gewechselt.

Weitere Gewinner:

Best Pop: Dua Lipa

Best New Artist: Cardi B

Best Live: Shawn Mendes

Best Rock: 5 Seconds Of Summer

Best Alternative: Panic! At The Disco

Best Electronic: Marshmello

Biggest Fans: BTS

Best World Stage: Alessia Cara

Image Press Agency/Splash News / SplashNews.com Ariana Grande, Sängerin

Getty Images Post Malone bei den American Music Awards 2018

Carlos Alvarez/Getty Images for MTV Hailee Steinfeld bei den EMAs

