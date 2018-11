Als hätten sich die Promis abgesprochen! Heute Abend tummeln sich wieder Stars und Sternchen auf dem roten – oder in diesem Fall pinken – Teppich. Im spanischen Bilbao werden die European Music Awards verliehen. Dabei geht es natürlich nicht nur darum, eine der heiß begehrten Trophäen abzustauben, sondern auch im Blitzlichtgewitter eine besonders gute Figur zu machen. In puncto Dresscode scheinen die Stars sich dabei allerdings dieses Mal abgesprochen zu haben: Es steht offenbar alles im Zeichen von Glitzer und Bling-Bling!

Ob Hailee Steinfeld (21), Halsey (24), Bebe Rexha (29) oder Skandalnudel Lindsay Lohan (32) – sie alle erstrahlen auf dem Red Carpet mit coolen Pailletten- und Glitzer-Looks. Realitysternchen Chloe Ferry (23) trieb den Fashion-Trend sogar auf die Spitze. Ihr Body wird in ihrem Einteiler fast ausschließlich durch Glitzersteine bedeckt. Selbst Schauspieler Terry Crews (50) blendete die Kameramänner fast mit seinem goldenen Glitter-Jacket. Bloß Jesy von Little Mix hatte von diesem Dresscode offenbar nichts mitbekommen. Sie verschmolz in ihrem Hosenanzug glatt mit dem Teppich.

Unter den ganzen internationalen Stars tummelt sich aber auch eine deutsche Vertreterin: Influencerin Caro Daur (23) darf – selbstverständlich im coolen, fransigen Bling-Bling-Style – ebenfalls für die Kameras posieren.

Carlos Alvarez/Getty Images for MTV Chloe Ferry bei den EMAs

ANDER GILLENEA/AFP/Getty Images Terry Crews bei den EMAs

Carlos Alvarez/Getty Images for MTV Caro Daur bei den EMAs

Carlos Alvarez/Getty Images for MTV Hailee Steinfeld bei den EMAs

Carlos Alvarez/Getty Images for MTV Halsey bei den EMAs

ANDER GILLENEA/AFP/Getty Images David Guetta und Bebe Rexha

ANDER GILLENEA/AFP/Getty Images Little Mix bei den EMAs

