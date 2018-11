Wer hat den prallsten, rundesten, straffsten und größten Po? Diese Frage wurde alljährlich bei einer Miss-Wahl der besonderen Art geklärt: beim Miss Bumbum-Contest in Brasilien. In diesem Jahr fand der Wettbewerb zum letzten Mal statt, was für Entsetzen bei den Fans des Events und den ehemaligen Teilnehmerinnen sorgte. Anfang der Woche bekamen die Zuschauer in Rio de Janeiro ein Show-Ende mit einer ganz speziellen Einlage zu sehen: Die Siegerin musste sich ihre Schärpe wortwörtlich erkämpfen!

Am Montagabend stellten sich wieder 15 Kandidatinnen der Jury, wobei zwei Damen mit dem gleichen Po-Umfang begeisterten. Mit stattlichen 105 Zentimeter konnte sowohl Aline Uva als auch Ellen Santana punkten. Letztere sollte auch zur Siegerin gekürt werden, doch Aline wollte das nicht wahrhaben: Die Massage-Therapeutin entriss dem Model die Schärpe. Die Gewinnerin fauchte erst, gab dann aber nach und überließ der Verliererin für kurze Zeit die gelb-grüne Banderole, mit der sie stolz über die Bühne schritt. Anschließend erhielt die echte Siegerin ihre Schärpe zurück.

Auch nach diesem Vorfall schien sich Aline noch nicht beruhigt zu haben. "Ich bin Miss Bumbum 2018, denn ich wurde im Internet zur Siegerin gewählt. Außerdem ist mein Hintern echt und das kann ich auch jederzeit mit Röntgenbildern beweisen", wetterte sie auf Instagram und warf ihrer Konkurrentin vor, bei ihrem Hinterteil nachgeholfen zu haben.

SplashNews.com Ellen Santana und Aline Uva

SplashNews.com Ellen Santana und Aline Uva bei der Miss Bumbum 2018-Wahl

SplashNews.com Ellen Santana und Aline Uva nach der Siegerverkündung

SplashNews.com Aline Uva, Miss Bumbum-Teilnehmerin 2018

Andre Pera / SplashNews.com Miss Bumbum 2018, Ellen Santana



