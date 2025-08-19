Justin Baldoni reagiert auf Co-Star Isabela Ferrers Vorwürfe

Justin Baldoni (41) sieht sich erneut schweren Anschuldigungen gegenüber. Im Mittelpunkt der Vorwürfe steht diesmal It Ends With Us-Darstellerin Isabela Ferrer, die behauptet, er habe sie im Rahmen des laufenden Rechtsstreits mit Blake Lively (37) belästigt. Wie aus Unterlagen hervorgeht, die Page Six vorliegen, weist der Jane the Virgin-Star die Anschuldigungen jedoch entschieden zurück. Seine Anwälte betonen, man habe der Schauspielerin lediglich eine Vorladung zugestellt, um "Dokumente zu erhalten, die sie entweder nicht vorgelegt hat oder die von Livelys Team nicht angefordert wurden." Zwar habe man Isabela zweimal kontaktiert, doch sie habe die Anfragen "ignoriert".

Darüber hinaus betont Justins Rechtsvertretung, Isabela sei nicht belästigt worden – schließlich habe nicht er, sondern Blakes Team die erste Vorladung zugestellt. "Frau Lively sollte nicht berechtigt sein, Beweismittel von Frau Ferrer zu erhalten, während Frau Ferrer und ihre Anwälte gleichzeitig alle Bemühungen der Wayfarer-Parteien, für ihre Verteidigung entscheidende Informationen zu bekommen, vereiteln", heißt es in den Gerichtsunterlagen. Der 41-Jährige und sein Team erklärten zudem, sie seien bereit, im Prozess vollständig auf Isabelas Aussagen oder jegliche Kommunikation mit ihr zu verzichten – vorausgesetzt, das Gericht stimmt zu und auch der Gossip Girl-Star verzichtet auf deren Verwendung.

Der Rechtsstreit zwischen Justin und Blake begann, als die 37-Jährige ihn im Dezember vergangenen Jahres unter anderem beschuldigte, sie am Set des Films "It Ends With Us" sexuell belästigt zu haben. Der Regisseur stritt dies ab und verklagte Blake, ihren Ehemann Ryan Reynolds (48) sowie ihre Publizistin auf 400 Millionen Dollar wegen Verleumdung. Doch eine Entscheidung zu seinen Gunsten blieb aus. Kürzlich wurde dann bekannt, dass auch Isabela schwere Anschuldigungen gegen ihn erhoben hat: Die 24-Jährige wirft Justin vor, sich neben der jüngsten Belästigung auch am Set ihres gemeinsamen Films "unangemessen" verhalten zu haben.

Getty Images Justin Baldoni, Schauspieler

Getty Images Isabela Ferrer, Schauspielerin

