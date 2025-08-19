Olivia Bowen entkam bei Geburt ihrer Tochter knapp dem Tod

Olivia Bowen (31) gab kürzlich die Ankunft ihrer Tochter Siena Grace bekannt. Obwohl sie und ihr Mann Alex überglücklich sind, verlief die Geburt offenbar alles andere als einfach. Einer Quelle zufolge entging die britische Love Island-Bekanntheit dabei nur knapp dem Tod. "Olivia hätte bei der Geburt sterben können, wenn es nicht das unglaubliche Team ihres örtlichen Krankenhauses gegeben hätte", schildert der Insider gegenüber Daily Mail und fügt hinzu: "Sie verlor fast drei Liter Blut und benötigte eine dringende Bluttransfusion sowie einen Notkaiserschnitt."

Glücklicherweise konnte sich die 31-Jährige seitdem erholen und kann sich nun ganz auf ihre Tochter konzentrieren. "Unsere wunderschöne Siena Grace ist da. Wir sind alle überwältigt vor Liebe", schrieb Olivia am Montag auf ihrem Instagram-Account und teilte süße Familienfotos, auf denen sie und Alex über beide Ohren strahlen, während ihr Sohn Abel stolz seine kleine Schwester in den Armen hält. Außerdem erklärte sie: "Es war kein leichter Weg, aber es war jede Anstrengung tausendfach wert. Ich liebe meine Babys."

Doch nicht nur das Ende ihrer Schwangerschaft verlief für Olivia schwer, auch währenddessen musste sie einen herzzerreißenden Verlust verkraften. Wie die Reality-TV-Darstellerin vor einigen Monaten gegenüber The Sun offenbarte, erwartete sie zunächst Zwillinge, verlor jedoch einen der Embryos in der achten Schwangerschaftswoche. Diese traurige Nachricht erhielt sie bei einer Ultraschalluntersuchung kurz nach Weihnachten. "Ich konnte es einfach nicht glauben. Ich saß da und dachte: 'Nein, es wird zurückkommen.' Und was mich noch mehr aufgeregt hat, war Alex' Gesicht zu sehen, weil er so optimistisch gewesen war", erklärte sie.

Instagram / oliviadbowen Olivia Bowen, britischer Reality-TV-Star

Instagram / oliviadbowen Olivia Bowen, Alex Bowen und ihre zwei gemeinsamen Kinder im August 2025

Instagram / oliviadbowen Olivia Bowen, April 2025