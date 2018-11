Über diese Baby-News kann sich Jordan Davies wohl noch nicht ganz freuen! Im Leben des britischen Celebritiy Big Brother-Stars ging es in den vergangenen Monaten drunter und drüber: Vor knapp einem Jahr verliebte er sich in Reality-Sternchen Paula Manzanal, die Beziehung ging jedoch wenig später in die Brüche – doch Jordans Ex war da bereits mit seinem Kind schwanger. Nun hat die 24-Jährige das Kind geboren – doch Jordans Forderung überschattet den freudigen Moment!

Am Montag brachte die Brünette ihren kleinen Sohnemann zur Welt, wie sie auf Instagram veröffentlichte. Paula teilte mit ihren Followern ein Video, wie ihr Bub namens Valentino per Not-Kaiserschnitt geholt wurde, da sich die Nabelschnur um seinen Hals gewickelt hatte. Nach dem Geburtsschock schwebt die Neu-Mami aber im siebten Baby-Himmel und schrieb unter den Clip: "Ich habe Gott gebeten, mir einen Mann zu schicken, der mich immer Lieben wird. Er hat mir meinen Sohn gegeben." So glücklich wie Paula über den Neuankömmling ist, wird Jordan nicht sein. Er ist sich nicht sicher, ob der Kleine wirklich von ihm ist!

Das hat ein enger Freund von Jordan vor Kurzem dem Daily Star Online verraten: "Jordan hat Paula darum gebeten, einen Vaterschaftstest durchzuführen, sobald das Baby auf der Welt ist." Da die beiden kurz nach dem vermeintlichen Zeugungszeitpunkt kein Paar mehr waren, sei dieser Test für beide Parteien nur fair.

Instagram / paulamanzz Paula Manzanal, Influencerin

Anzeige

Instagram / paulamanzz Das Baby von Jordan Davies und Paula Manzanal

Anzeige

Lia Toby/WENN.com Jordan Davies, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de