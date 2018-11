Kaum zu glauben, bald blickt sie auf ein halbes Jahrhundert zurück! Seit 13 Jahren kennt man Inka Bause (49) als lebensfrohe Moderatorin von Bauer sucht Frau, wo sie im Namen der Liebe Landwirte an die Frau und manchmal auch an den Mann bringt. Am 21. November feiert sie ihren 50. Geburtstag. Im Promiflash-Interview spricht die Power-Blondine jetzt über ihren anstehenden Ehrentag. Angst vor der Zahl scheint sie aber nicht zu haben: Inka wird mit jedem Jahr gelassener!

Um ihren runden B-Day zu zelebrieren, machte sich das TV-Gesicht selbst ein besonderes Geschenk: Nach einer langen musikalischen Auszeit nahm sie mal wieder ein Schlager-Album auf. Die möglichen Kritiken daran will die Sängerin gar nicht beachten: "Das ist das einzig Schöne am Älterwerden, dass du weißt, dass die Zeit vor dir kürzer ist als die Zeit hinter dir. Es ist dir immer mehr egal, was Leute davon halten, was ich mache." Die Platte habe sie nur für sich aufgenommen und müsse niemandem etwas damit beweisen.

Ihre Fans sehen die neuen Songs und die damit verbundene Tour aber ebenfalls als Geschenk. "Ich genieße es momentan. Die ersten Konzerte sind gelaufen, das Publikum hat sich gefreut", fügt Inka im Interview hinzu. Ihren großen Tag wird sie zwei Tage nach ihrem Geburtstag mit ihren Bewunderern feiern. Am 23. November tritt Inka im Admiralspalast in Berlin auf. Tickets für den Abend gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Andreas Suhr/face to face/ActionPress Inka Bause bei der Diabetes-Charity-Gala in Berlin

Frank Oppitz/Funke Foto S./ActionPress Inka Bause bei einem Auftritt von "Die Schlagernacht des Jahres"

Facebook / Inka Bause CD-Cover zu Inka Bauses Single "Die Liebe findet mich schon"

