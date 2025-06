Dieser "Bauer sucht Frau"-Kandidat enttäuschte Inka Bause

Inka Bause (56) hat Einblicke in einen Skandal um einen ehemaligen Kandidaten der Show Bauer sucht Frau gegeben, der die Moderatorin nachhaltig enttäuscht hat. Es handelt sich um Andreas aus Guatemala, einen 64-jährigen Kakaoanbauer, der in der internationalen Variante des Formats auftrat. Während der Dreharbeiten verschwieg Andreas seinen Beziehungsstatus und gab an, solo zu sein, obwohl er in Wirklichkeit verheiratet war. Die Lüge kam ans Licht, nachdem er selbst via Instagram die Wahrheit enthüllt und anschließend auch gegen den Sender RTL geschossen hatte, der daraufhin alle Inhalte mit ihm aus der Sendung und den Social-Media-Auftritten entfernte. Gegenüber Spot on News erklärte Inka: "Ich war wirklich enttäuscht und bin es immer noch."

Im Nachhinein versuchte Andreas, sein Verhalten zu rechtfertigen, indem er behauptete, sich nicht selbst für die Show beworben zu haben. Er erklärte, er sei von der Produktionsfirma angesprochen und ausgewählt worden. Später gab er zu, dass Liebe gar nicht sein Ziel gewesen sei, sondern vielmehr die Bekanntmachung seiner gemeinnützigen Stiftung in Guatemala. Eine Erklärung, die weder die betrogenen Frauen noch Inka Bause zufriedenstellen konnte. Der Vorfall führte bei der Produktion zu strengeren Kriterien bei der Auswahl der Kandidaten, um in Zukunft ähnliche Täuschungsfälle zu verhindern.

Trotz der verstärkten Kontrollen blickt Inka mit gemischten Gefühlen auf die Veränderungen. "Das nimmt der ganzen Sache die Romantik", erklärte sie. Dennoch hofft die Moderatorin weiterhin darauf, in der Show die besondere Energie zu spüren, die Menschen auf der Suche nach Liebe verbindet. Für Inka, die seit Jahren als "Liebesbotin" in der Sendung fungiert, ist es wichtig, dass die Authentizität und die echten Emotionen, die "Bauer sucht Frau" auszeichnen, nicht verloren gehen. Seit 2005 führt die Sängerin und Moderatorin durch die Kult-Show und hat miterlebt, wie aus vielen Bekanntschaften echte Liebesgeschichten wurden.

Getty Images Inka Bause, Moderatorin

RTL / Maria Heymer Andreas aus Guatemala, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer

RTL "Bauer sucht Frau-International"

