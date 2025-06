"Fängt an wehzutun": Inka Bause verrät Details über Tochter

Inka Bause (56), bekannt als Moderatorin der Show Bauer sucht Frau, hat in einem Interview Einblicke in ihr persönliches Leben gegeben und dabei über die besondere Beziehung zu ihrer Tochter Anneli gesprochen. Die 28-Jährige lebt mittlerweile in Schweden und ist der Liebe wegen ausgewandert. Für Inka sei es nicht leicht, über einen längeren Zeitraum ohne persönlichen Kontakt zu ihrer Tochter zu sein. "Nach drei Monaten fängts an wehzutun", gestand die Moderatorin gegenüber Bunte und sagte, dass sie dann die nächsten Besuche plane. "Wir hängen so aneinander, wir halten das beide nicht länger aus", ergänzte sie.

Die Liebe zu Skandinavien scheint in der Familie zu liegen. So beschreibt Inka Skandinavien als ihren "Seelenort". Schon in ihrer eigenen Vergangenheit spielte die Region eine bedeutende Rolle. 1996 heiratete sie in Dänemark den Musiker Hendrik Bruch (✝53), mit dem sie Anneli bekam. Die Ehe endete zwar in einer Scheidung, doch ihre Verbundenheit zu den nordischen Ländern blieb stets bestehen. "Ich fühle mich anders, wenn ich dort bin", erklärt Inka. Die Region habe eine beruhigende Wirkung auf sie, die sie nicht missen möchte. Selbst wenn ihre Tochter in einem anderen Teil der Welt leben würde, würde das nichts an ihren starken Gefühlen für Skandinavien ändern.

Auch wenn Schweden sie immer wieder anzieht, ist Inka fest in Deutschland verwurzelt. Die Moderatorin lebt in Berlin und kann sich kaum vorstellen, ihre Heimat aufzugeben. Sie hatte vor einigen Jahren überlegt, nach Potsdam zu ziehen – entschied sich am Ende aber doch dagegen, weil sie sich in der Großstadt einfach zu sehr zu Hause fühlt. Während Anneli bewusst das Rampenlicht meidet und sich in Schweden als Fotografin ein Leben aufgebaut hat, zeigt Inka immer wieder, wie stolz sie auf ihre Tochter und die enge Bindung zwischen ihnen ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / inka.bause Inka Bause und ihre Tochter Anneli

Anzeige Anzeige

ActionPress Hendrik Bruch, Komponist und Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Inka Bause, Moderatorin