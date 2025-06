Anna und Gerald verlassen Namibia: Inka Bause ist skeptisch

Anna Heiser (34) und ihr Ehemann Gerald Heiser (40) stehen vor einem wichtigen Kapitel in ihrem Leben: Das bekannte Bauer sucht Frau-Paar hat beschlossen, Namibia zu verlassen und in Polen einen Neuanfang zu wagen. Dieser Schritt erfolgt nach einer turbulenten Zeit, in der das Paar an seiner Beziehung arbeitete, auch mithilfe einer Paartherapie. Während Anna große Hoffnungen in diesen Umzug setzt, zeigt sich die Moderatorin der Sendung, Inka Bause (56), zwiegespalten. "Ich drücke den beiden die Daumen, dass sie als Familie glücklich bleiben", sagte sie in einem Interview mit spot on news. Dennoch könne sie sich "kaum vorstellen", wie Gerald, der in Namibia geboren und aufgewachsen ist, sich in Polen einleben werde.

Inka bleibt dennoch optimistisch und sieht die geplanten Veränderungen der Heisers auch als Chance: "Vielleicht ist es gerade jetzt an der Zeit, gemeinsam neue Wege zu gehen." Für Anna und Gerald, die Eltern zweier Kinder sind, bedeutet der Umzug nicht nur, sich von Namibia zu verabschieden, sondern auch ein ganz neues Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen. Polen, das Heimatland von Anna, könnte ihnen die Gelegenheit bieten, näher bei ihrer Familie zu sein und als Ehepaar neu zu starten. Die Heisers wiederum wirken entschlossen, das Beste aus dieser neuen Situation zu machen und ihre Verbindung weiter zu festigen.

Bereits vor einigen Wochen ließen sich Anna und ihr Mann dabei blicken, wie sie sich auf den Abschied von ihrer namibischen Farm vorbereiteten. Dabei wurde kräftig ausgemistet: Nicht alles, was sie über die Jahre angesammelt hatten, soll den Weg nach Polen antreten. Anna teilte diesen Prozess etwa über ihre sozialen Medien und betonte, dass es noch viel Arbeit zu erledigen gebe. Der Umzug ist für das Paar zweifellos nicht nur eine logistische Herausforderung, sondern auch ein emotionaler Abschied von einer Ära. Die beiden haben eine herausfordernde Phase ihrer Ehe überstanden. In einem bewegenden Instagram-Beitrag offenbarte Anna, dass das Paar zuletzt eine ernsthafte Beziehungskrise durchlebte. Diese Zeit beschreibt sie als schleichenden Prozess.

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kids im April 2025

RTL / Stefan Gregorowius Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

