Inka Bause erklärt: Wie viel ist echt an "Bauer sucht Frau"?

Inka Bause (56), das Gesicht der beliebten Kult-Kuppelshow Bauer sucht Frau, hat genug von den immer gleichen Vorwürfen: In einem Interview mit Bunte räumt die 56-Jährige jetzt mit dem Gerücht auf, die Sendung sei gestellt und die Storys der einzelnen Bauern nur geskriptet. Die Kritik, die regelmäßig zum Start neuer Staffeln aufflammt, möchte Inka nicht länger auf sich sitzen lassen: "Wer glaubt, dass man das alles einfach spielen könnte, ist herzlich eingeladen, sich einmal selbst vor die Kamera zu setzen", erklärt sie. Im Herbst startet die Show in die 21. Staffel, während die Zuschauer bereits jetzt neue Folgen des Sonderformats Bauer sucht Frau International verfolgen können.

Die Kandidaten, so Inka, seien in all ihren Entscheidungen völlig frei: Niemand werde zu Dates gedrängt und auch Ideen wie Grillabende oder Nachbarschaftsbesuche seien allenfalls kleine Anregungen. "Selbst wenn es zu einer Hochzeit kommt, haben die Paare keinerlei Verpflichtung, uns daran teilhaben zu lassen", erklärt die gebürtige Leipzigerin. Für die Moderatorin steht Authentizität über allem – und genau das sei der Grund, warum sich Menschen in der Show wirklich verlieben. Dass nicht jeder sich leicht öffnet, mache die leisen, echten Momente für sie umso bedeutender. Gerade darin liege laut Inka die wahre Magie der Sendung: dass aus einem schüchternen Gespräch zwischen Strohballen tatsächlich die große Liebe entstehen kann.

Auch optisch prägt Inka die Show seit vielen Jahren mit: Ihre bunten Looks sind längst Kult. Früher trat sie häufig im farbenfrohen Dirndl auf – heute setzt sie bewusst auf moderne, lässige Kleidung. Seit Staffel 20 gestaltet sie ihr Styling komplett allein und zeigt, dass modischer Stil auch auf dem Land nicht zu kurz kommen muss. Ob Fundstücke aus Berliner Boutiquen, Vintage-Schätze vom Flohmarkt oder spontane Urlaubs-Schnäppchen – Inka kleidet sich, wie sie ist: frei, unkonventionell, gut gelaunt. Damit ist sie nicht nur ein Blickfang, wenn sie in der "Bauer sucht Frau"-Moderation charmant ihre Alliterationsketten aufsagt, sondern bildet mit ihrer Authentizität für viele Fans auch das entscheidende Herzstück der Show.

Inka Bause, Moderatorin

Inka Bause, Sängerin

"Bauer sucht Frau"-Kandidatinnen und Inka Bause, "Bauer sucht Frau" Staffel 20, 2024