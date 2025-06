Inka Bause und Barbara Schöneberger lästern über Beautywahn

Inka Bause (56) und Barbara Schöneberger (51) haben in der neuesten Folge von Barbaras Podcast "Frühstück bei Barbara" kein Blatt vor den Mund genommen. Beide Moderatorinnen kritisierten den aktuellen Beautywahn, insbesondere bei ihren Fernsehkolleginnen. Inka erzählte, dass sie einige Kolleginnen backstage nur noch an ihrer Stimme erkenne, da sie sich optisch stark veränderten, bevor sie vor die Kamera träten. Barbara stimmte zu und äußerte Verwunderung über die perfekte Darstellung vieler Promis in den sozialen Medien. Trotz ihrer Kritik gaben beide zu, dass sie selbst nicht immer auf Schminke und Bildbearbeitung verzichten.

Inka, die selbst bereits Beautyeingriffe zugegeben hat, erklärte, dass sie öffentlich selten ohne Schminke auftrete. Gleichzeitig versuche sie aber, den Beautywahn nicht zu übertreiben. Social-Media-Fotos bearbeite sie inzwischen nur noch sparsam. Barbara pflichtete ihr bei und kritisierte vor allem die in sozialen Medien verbreiteten, unrealistischen Standards: "Bei Instagram komplett glatt, aber in echt sehen die genauso aus wie wir." Trotz ihrer Kritik am Einsatz von Weichzeichner und Facetune verdeutlichte Barbara, dass die Inszenierung des eigenen Aussehens eine polarisierende Sache bleibe.

Barbara hat schon früher das Verhalten ihrer Kolleginnen aufs Korn genommen. So erinnerte sie sich in der Vergangenheit an eine Begegnung mit Verona Pooth (57), die einmal stundenlang wegen eines Make-up-Problems in der Garderobe verschwand. Auch bei Barbara selbst spielt Äußerlichkeit in den Medien eine große Rolle, was sie regelmäßig mit einer ironischen Leichtigkeit anspricht. Inka hingegen greift mit ihrer Kurzhaarfrisur ein Thema auf, das einen emotionaleren Hintergrund hat.

Getty Images Inka Bause im Februar 2025

Getty Images Barbara Schöneberger beim deutschen Fernsehpreis im September 2024

