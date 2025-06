Würde Inka Bause selbst an einem Datingformat teilnehmen?

Inka Bause (56) präsentiert bei Bauer sucht Frau regelmäßig Liebesgeschichten, die das Herz berühren. Doch wie steht die Moderatorin selbst zu Datingformaten? Im Gespräch mit Gala verriet sie, dass sie sich durchaus vorstellen könnte, an einer solchen Sendung teilzunehmen – allerdings unter einer Bedingung. "Wenn ich nicht bekannt wäre – ich würde das sofort machen", sagte Inka offen. Sie habe großen Respekt vor der Idee, die Liebe über das Internet oder eine Dating-Plattform zu finden – und sehe diese Möglichkeit durchaus positiv, solange sie seriös ist.

Dass die 56-Jährige tiefe Einblicke in die Liebe anderer Menschen erhält, habe laut ihrer Aussage auch ihre eigene Sicht verändert. Über die Jahre habe sie durch ihre Arbeit gelernt, zwischen echter Zuneigung und bloßer Verliebtheit zu unterscheiden. Besonders spannend sei für sie der Moment, wenn die Kameras aus sind und das echte Leben beginnt. Erst dann werde sichtbar, ob das in der Hofwoche Gezeigte Bestand haben könne oder eben nicht. "Erst dann merkt man, ob es wirklich Liebe ist – oder einfach nur eine tolle gemeinsame Zeit war", erklärte Inka im Gespräch mit der Zeitschrift. Ihre Erfahrung in der Show habe ihre Menschenkenntnisse geschärft und ihr ein besonderes Gespür dafür gegeben, wann es wirklich zwischen zwei Personen funkt.

Abseits des Formats hat die Moderatorin allerdings selbst keinen Bezug zur ländlichen Romantik. Sie schätzt das Stadtleben mit allem, was dazugehört – und sieht sich weit entfernt vom Alltag ihrer Kandidaten. Das Leben auf einem Bauernhof, so sympathisch sie es anderen vermitteln kann, sei für sie persönlich nicht das Richtige. "Mal eine Woche Bauernhof wäre für mich gut, wie für viele andere auch. Aber so eine Hofwoche durchzustehen – da bewundere ich die Frauen wirklich unglaublich", verriet Inka und betonte: "Ich will nicht gern jeden Tag im Mist graben."

Getty Images Inka Bause, Moderatorin

RTL+ Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

