Scharfe Liebesgrüße von ganz weit oben: Fußballgott und Womanizer Cristiano Ronaldo (33) und seine argentinische Freundin Georgina Rodriguez (23) teilten jetzt einen verschmusten Schnappschuss mit ihren Followern. Entstanden ist der Gruß an die Fans offensichtlich in einem Flugzeug – und über den Wolken wurde es wohl ganz schön heiß: Das Flug-Outfit des 23-jährigen Models war nämlich ziemlich sexy und verrucht.

Verliebt kuschelt sich Georgina an ihren Ronaldo – er in eher legeren und bequemen Klamotten, sie hingegen in heißer Netzstrumpfhose und roten Lackstiefeln. Zu dem geteilten Instagram-Bild schrieb der von seinen Fans liebevoll "CR7" genannte Juventus Turin-Star nur "Moments" und versah den Post abschließend mit einem Herz-Emoji. Ein süßes Liebesgeständnis an die Mutter seines Töchterchens Alana Martina (1).

Mit dem hübschen Model ist der Kicker seit Ende 2016 in einer Beziehung. Das Liebesglück der beiden krönte die Geburt der gemeinsamen Tochter Alana Martina, die Ende 2017 das Licht der Welt erblickte. Sie machte den Portugiesen damit sogar zum Vierfach-Papa. Neben dem Patchworkfamilienleben mit den Töchtern Alana, Eva Ronaldo (1) und den beiden Söhnen Mateo Ronaldo (1) und Cristiano Ronaldo Jr. (8) gönnt sich das Paar aber offenbar immer noch regelmäßig Zeit zu zweit.

Instagram / cristiano Georgina Rodriguez mit Fußballer Cristiano Ronaldo

Anzeige

Instagram / christiano Cristiano Ronaldo mit seinem Baby

Anzeige

Instagram/cristiano Cristiano Ronaldo mit seiner Familie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de