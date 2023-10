Mit Kokosnuss: Cristiano Ronaldo relaxt halb nackt auf Liege

Er lässt es sich so richtig gut gehen. Cristiano Ronaldo (38) ist wohl aktuell der beste Fußballer aller Zeiten. Im Winter wechselte der Kicker allerdings zum saudi-arabischen Klub Al-Nassr. Dieser Transfer brachte dem portugiesischen Superstar jede Menge Kritik ein. Doch das schien ihn nicht zu beeindrucken. Auch sportlich gesehen läuft es bei Cristiano noch – an Aufhören ist nicht zu denken. Umso schöner, wenn es sich Zuhause wie im Urlaub leben lässt.

Das zeigt Cristiano nämlich nun mit seiner neusten Instagram-Story. Ganz lässig liegt der Kicker auf einer Sonnenliege – in der Hand hält er eine Kokosnuss mit einem Strohhalm. In der Sonne blitzt sein eingeöltes Sixpack, das durch die Mini-Badehose noch besser zur Geltung kommt. Cristiano scheint es sich mal wieder so richtig gut gehen zu lassen.

Aber nicht nur der Kicker kann seinen Körper sehen lassen. Auch seine Freundin Georgina Rodriguez (29) bezaubert die Fans immer wieder mit ihrem Body. Zuletzt präsentierte sich das Model bei den Filmfestspielen in Cannes ziemlich sexy. Die Beauty hüllte sich in ein enges Kleid in goldener Farbe, welches ihre Kurven perfekt in Szene setzte. Mit funkelndem Schmuck rundete sie ihren Look noch ab.

Getty Images Cristiano Ronaldo, Oktober 2023

Getty Images Cristiano Ronaldo, Profifußballer

Getty Images Georgina Rodriguez, Model

