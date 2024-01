Cristiano Ronaldo schenkte seiner Mama Maria einen Porsche!

Er hat Mutti zum Strahlen gebracht! Cristiano Ronaldo (38) und seine drei Geschwister sind in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Doch die Mutter des Profifußballers, Maria Dolores dos Santos Aveiro (69), hatte sich stets darum gekümmert, ihren Kindern ein glückliches Leben zu ermöglichen – und als Dankeschön hatte sich der Portugiese für sie etwas ganz Besonderes überlegt: Ronaldo schenkte seiner Mutter einen Porsche!

An Silvester feierten der mehrfache Ballon d'Or-Gewinner und seine Familie nicht nur den Rutsch ins neue Jahr, sondern auch den Geburtstag seiner geliebten Mutter. Laut Bild teilte die Schwester des Star-Spielers auf Instagram ein Video, in dem Cristiano und Maria gemeinsam auf ein Auto zulaufen, das mit einer überdimensionalen roten Schleife umwickelt ist. In dem Bewusstsein, dass der Flitzer nun ihr Eigentum ist, fängt die 69-Jährige an zu weinen. "Wenn sie glücklich ist, dann weil ihr Sohn sich an sie erinnert und nicht wegen des Wertes des Geschenks", soll Katia den rührenden Moment zwischen ihrem Bruder und der Mama kommentiert haben.

Im November verriet der Familienvater im Interview mit GQ, dass er nach dem einstigen US-amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan benannt wurde. Dieser war früher der Lieblingsschauspieler von Cristianos Vater und: "Sie fanden, dass [der Name] stark klingt", erzählte der 38-Jährige.

Cristiano Ronaldo, Fußballstar

Maria Dolores dos Santos Aveiro, Cristiano Ronaldos Mutter

Cristiano Ronaldo bei einer Preisverleihung, September 2019

