Vom ehemaligen Party-Luder zur Mama! Ende der 90er-Jahre war Ariane Sommer als Society-Sirene durch ein Bad in einer Wanne voll Mousse au Chocolat bekannt geworden. Eigentlich hatte sich das Model für ihre Lebensplanung vorgenommen, spätestens im Alter von 40 Jahren Nachwuchs zu bekommen. Doch das ehemalige It-Girl ist schon ein Jahr drüber. Höchste Zeit also, die Familienplanung nun endlich in Angriff zu nehmen!

In einem Interview mit Bild verrät die hübsche Blondine nun offen, wie sich die Sehnsucht nach einem Kind immer mehr bemerkbar macht: "Es ist ja nie der richtige Zeitpunkt. Aber tick tack, die Uhr tickt!" Einen Mann dafür hätte sie ja immerhin – der Produzent Clay Kahler ist schon seit 14 Jahren an ihrer Seite. "Nach Neujahr setzen wir uns zusammen und überlegen, ob wir eigene Kinder wollen oder ob wir adoptieren", verriet die 41-Jährige über ihre Familienplanung weiter.

Vorab hat sich das Paar bereits körperlichen Checks unterzogen und dabei positiv abgeschnitten. Der Hoffnung auf eigene Kinder stünde demnach also nichts im Wege: Bereits zu alt dafür sind weder sie, noch ihr Partner.

Getty Images Ariane Sommer bei der Fashion Week Berlin 2012

Getty Images Ariane Sommer im Dezember 2011

Getty Images Ariane Sommer und Clay Kahler

