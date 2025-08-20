So fühlte sich Korb von Felix Stein im Finale für Vivi an

Für Vivi nahm das Finale von Die Bachelors kein schönes Ende. Felix Stein (33) entschied sich für Seyma und die 32-Jährige musste mit leeren Händen nach Hause gehen – ein durchaus überraschendes Ergebnis. Im Interview mit Promiflash spricht sie über ihre Gefühlslage in diesem Moment. "Natürlich war ich enttäuscht und auch verletzt, weil ich wirklich an unsere Verbindung geglaubt habe. In dem Moment war es einfach nicht das, womit ich gerechnet hatte", gesteht sie. Dennoch versucht Vivi, diese Enttäuschung nicht als Niederlage zu sehen, sondern als Erfahrung, die sie stärkt.

Auch wenn der Moment schmerzlich war – heute ist Vivis Verhältnis zu Felix deutlich lockerer. "Es war total okay, Felix beim Wiedersehen zu treffen", betont sie im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "Wir verstehen uns gut und stehen auch noch im Kontakt, aber wirklich nur als gute Freunde!" Nach dem Fiasko bei "Die Bachelors" gibt die operationstechnische Assistentin mittlerweile auch der Liebe wieder eine Chance. "Ja, ich date aktuell wieder. Mal sehen, was sich daraus entwickelt. Irgendwann muss ich ja meinen Mister Right finden, der mich einfach so nimmt, wie ich bin… Temperament inklusive", scherzt sie.

Auch für Felix nahm das Finale nicht den erwünschten Lauf: Aus ihm und seiner Auserwählten Seyma wurde langfristig nichts. Nach den Dreharbeiten habe der Fotograf Bindungsprobleme gehabt, verriet Seyma beim Wiedersehen. Die endgültige Trennung sei kurze Zeit später per Telefon erfolgt. Auch Felix betonte: "Wir sind kein Paar mehr, aber das ist auch ehrlich gesagt nicht schlimm."

Anzeige Anzeige

RTL Felix Stein und Vivi im Finale von "Die Bachelors" 2025

Anzeige Anzeige

RTL Felix Stein, "Die Bachelors" 2025

Anzeige Anzeige

RTL Seyma und Felix Stein im Finale von "Die Bachelors" 2025